Отправленный врачами лечиться дома после жалоб мужчина оказался болен раком

The Sun: врачи не выявили у мужчины рак легких, прописав ему обезболивающее

31-летний житель Шотландии Оливер Андерсон рассказал, как обратился к врачам и пожаловался на боль в спине. Его отправили лечиться домой обезболивающими, однако в итоге оказалось, что у мужчины был рак. Его историю опубликовало издание The Sun.

Андерсон почувствовал боль в спине, когда ему было 26 лет. Тогда он списал ее на физически тяжелую работу в автосервисе. Оливер обратился к врачам, но те сочли его случай несерьезным и прописали ибупрофен. Состояние Андерсона ухудшалось, поэтому он настоял на дополнительных обследованиях. Они показали, что у него четвертая стадия рака. А вскоре рак дал метастазы в мозг, почки и пищевод.

Мужчина прошел несколько курсов лучевой терапии, теперь ему назначают лишь поддерживающее лечение.

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