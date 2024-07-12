Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 12 июля 2024Забота о себе

28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

The Sun: женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

28-летняя женщина по имени Лия Денни подумала, что простудилась, но вскоре ее состояние настолько ухудшилось, что она практически потеряла способность ходить. В итоге оказалось, что она была тяжело больна. Историю о том, как женщина приняла сепсис за простуду, рассказало издание The Sun.

Денни лечила симптомы простуды лекарствами и старалась много отдыхать. Но вскоре она не смогла есть, пить и даже ходить. Тогда женщина обратилась к врачам. Ей диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и отправили домой лечиться антибиотиками. Однако несколько дней спустя ей вновь понадобилась помощь.

После повторного и более тщательного обследования врачи установили, что у молодой женщины грипп, стрептококк А, пневмония и почечная инфекция. Комбинация этих тяжелых заболеваний привела к сепсису, и врачи вынуждены были ввести пациентку в медикаментозный сон. В итоге Денни провела в коме 12 дней.

Врачам удалось спасти ее жизнь. Однако даже полтора года спустя после случившегося она продолжает бороться с постсептическим синдромом: у нее выпали волосы, слезла кожа на руках и ногах.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее стала известна история женщины, которая приняла вздутие за последствия неправильного питания и оказалась больна раком. У нее диагностировали рак кишечника на запущенной стадии.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      Рэперша Карди Би показала содержимое сумки за миллион рублей

      Бен Аффлек и Джей Ло решили избавиться от семейного гнездышка на фоне слухов о разводе

      На Западе призвали Зеленского прекратить конфликт на Украине как можно скорее

      Двое нудистов остановили напавшего на туриста с паяльной лампой мужчину

      В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

      Призер ЧМ заявил об отсутствии связи с родиной у допущенного до ОИ российского пловца

      Названа возможная причина крушения самолета SJ-100 в Подмосковье

      Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

      В России резко выросло число банкротств компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше