28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

The Sun: женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

28-летняя женщина по имени Лия Денни подумала, что простудилась, но вскоре ее состояние настолько ухудшилось, что она практически потеряла способность ходить. В итоге оказалось, что она была тяжело больна. Историю о том, как женщина приняла сепсис за простуду, рассказало издание The Sun.

Денни лечила симптомы простуды лекарствами и старалась много отдыхать. Но вскоре она не смогла есть, пить и даже ходить. Тогда женщина обратилась к врачам. Ей диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и отправили домой лечиться антибиотиками. Однако несколько дней спустя ей вновь понадобилась помощь.

После повторного и более тщательного обследования врачи установили, что у молодой женщины грипп, стрептококк А, пневмония и почечная инфекция. Комбинация этих тяжелых заболеваний привела к сепсису, и врачи вынуждены были ввести пациентку в медикаментозный сон. В итоге Денни провела в коме 12 дней.

Врачам удалось спасти ее жизнь. Однако даже полтора года спустя после случившегося она продолжает бороться с постсептическим синдромом: у нее выпали волосы, слезла кожа на руках и ногах.

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