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18:34, 8 июля 2024Забота о себе

Женщина приняла вздутие за последствия неправильного питания и оказалась больна раком

The Sun: женщина приняла рак кишечника за последствие неправильного питания

Фото: Chanintorn.v / Shutterstock / Fotodom

37-летняя женщина по имени Никита Уильямсон приняла вздутие живота и появление крови в кале за последствия неправильного питания, но позже узнала, что у нее рак кишечника. Ее историю рассказало издание The Sun.

Когда у Уильямсон началось вздутие и она заметила кровь в кале, она посчитала, что виной тому неправильное питание, синдром раздраженного кишечника или геморрой. Женщина перестала есть определенные продукты и начала принимать обезболивающие. «Я исключила из рациона каши и другие блюда с большим количеством углеводов, поскольку была уверена, что вздутие вызывают они», — сказала она.

Вскоре Уильямсон стало хуже и близкие уговорили ее обратиться к врачу. Оказалось, что у нее был рак кишечника на поздней стадии. Женщине назначили лечение противоопухолевыми препаратами, а также удалили часть кишечника, шейку матки, яичники и 102 лимфатических узла, так как опухоль дала метастазы.

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Операции прошли успешно, однако Уильямсон установили стому. «Мне не просто поставили стому. После операции я не могу мочиться без катетеров. К тому же мне предстоит побороть психические последствия: я живу от встречи до встречи с терапевтом, но уже научилась расслабляться и радоваться жизни», — отметила поборовшая рак женщина.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о коварстве рака легкого. Он предупредил, что его симптомы можно перепутать с признаками простуды.

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      Вера Владзиевская
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