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19:54, 17 июля 2024Из жизни

Похищенную картину знаменитого художника нашли за 10 дней

На Филиппинах похищенную картину Фернандо Аморсоло нашли за 10 дней

Кадр: GMA Regional TV / Youtube

На Филиппинах полицейские менее чем за 10 дней нашли и вернули картину знаменитого художника, которую похитили в начале июля. Об этом сообщает Philippine Daily Inquirer.

Написанную в 1936 году работу классика филиппинской живописи Фернандо Аморсоло «Сборщики манго» неизвестные вынесли из музея в провинции Западный Негрос. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина и женщина проникли в помещение на втором этаже, положили картину в большую сумку и покинули здание. К расследованию сразу подключилось филиппинское Национальное бюро расследований (NBI).

Вскоре некие люди попытались продать картину за 3,5 миллиона филиппинских песо (5,3 миллиона рублей) в городе Кесон-Сити. При этом рыночная цена работы Аморсоло составляет 8-12 миллионов филиппинских песо (12-18 миллионов рублей). На встречу направился агент NBI и приобрел картину. Сразу же после этого продавцы были схвачены.

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Ими оказались Ритц Чона Чинг Кастро и Донесио Сомайло Эскобиа. При этом, как выяснилось позже, Кастро является сестрой человека, известного под интернет-ником Atty. Ching, который разместил сообщение о продаже полотна. В пятницу, 12 июля, полиция и NBI отчитались об успешном завершении операции по поиску и возвращению картины.

Ранее в Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — подделки. «Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании.

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      Никита Савин
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