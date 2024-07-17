Названы пять причин для роста цен на продукты

Эксперты АКРА назвали пять причин для роста цен на продукты в регионах России

Инфляция в России в последние месяцы ускоряется, причем разница между показателями стоимости продовольственной корзины в различных федеральных округах также увеличивается. Причины сложившейся ситуации описало аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА в исследовании «Сезонные особенности компонентов индекса потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары», на которое ссылаются «Ведомости».

Эксперты назвали пять основных причин роста. Первой стала разница в доходах населения, которая позволяет производителям и ретейлерам устанавливать более высокую надбавку к себестоимости в тех регионах, где люди получают больше. Эта надбавка, не слишком заметная для большинства покупателей, позволяет реже пересматривать цены в условиях сезонности. Для небогатых регионов стратегия противоположная — цены сильно меняются в зависимости от сезона для роста прибыли.

Второй причиной стал различный уровень конкуренции — в каком регионе она выше, там и ниже цены. Так, на Дальнем Востоке слабая конкуренция на овощном рынке, и цены на эти продукты стабильно высокие.

В качестве третьего фактора аналитики привели эластичность спроса — где он менее гибок, там продавцы не очень охотно снижают цены. Четвертым была названа самообеспеченность округа товарами, стабилизирующими ценовую динамику, чем она выше, тем более пологой будет траектория роста цен. Например, если регион богат овощами, цены на которые колеблются в зависимости от сезона, но испытывает дефицит мяса и птицы, то волатильность там будет выше.

И, наконец, последним фактором были названы объемы продукции, которыми располагает продавец. Если рейтейлер закупил большой объем товара, то не станет сильно менять его стоимость, пока не распродаст запасы. С одной стороны, это приводит к росту цен за счет затрат на хранение, но с другой — обеспечивает большую стабильность.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что на заседании совета директоров 26 июля регулятор планирует заметно повысить прогноз по инфляции на текущий год, который сейчас составляет 4,3-4,8 процента.