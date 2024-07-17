Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 17 июля 2024Экономика

Путин начал совещание по экономическим вопросам

Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил внедрение цифрового рубля

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.

Песков рассказал, что в среду, 17 июля, Путин работает из Ново-Огарево, и его день «более-менее спокойный». Совещание пройдет с участием руководства администрации президента, руководства кабмина и экономического блока, добавил он. В частности, на нем присутствуют глава правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минциры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ходе совещания Путин обсудил вопросы использования цифрового рубля. По его словам, по итогам пилотного проекта платформа показала свою работоспособность, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению третьей формы национальной валюты в экономику страны.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

      В России высказались об отмене санкций ЕС

      На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

      ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

      Легковушки с пробегом подешевели

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше