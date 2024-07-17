Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил внедрение цифрового рубля

Президент России Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.

Песков рассказал, что в среду, 17 июля, Путин работает из Ново-Огарево, и его день «более-менее спокойный». Совещание пройдет с участием руководства администрации президента, руководства кабмина и экономического блока, добавил он. В частности, на нем присутствуют глава правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минциры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ходе совещания Путин обсудил вопросы использования цифрового рубля. По его словам, по итогам пилотного проекта платформа показала свою работоспособность, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению третьей формы национальной валюты в экономику страны.