Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:43, 17 июля 2024Ценности

Раскрыто значение платья Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Кейт Миддлтон надела платье в цвете Всеанглийского клуба тенниса и крокета

Фото: Simon Bruty / Anychance / Getty Images

Журналисты раскрыли значение платья жены принца Уильяма Кейт Миддлтон на Уимблдоне. Соответствующий материал появился на Page Six.

Принцесса Уэльская появилась на теннисном турнире в платье бренда Safiyaa в сочетании с брошью в виде клетчатого банта. Известно, что знаменитость надела такой наряд, поскольку является покровителем Всеанглийского клуба тенниса и крокета (AELTC), чьи официальные цвета — пурпурный и зеленый. Булавка-бабочка также выполнена в цветовой палитре клуба.

Материалы по теме:
Положение обязывает Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Положение обязываетКак беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
5 марта 2019
Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Жизнь кувыркомПринцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
27 декабря 2018

Из королевской ложи за турниром также наблюдали Том Круз, Джулия Робертс и Бенедикт Камбербэтч. Там же сидели мэр Лондона Садик Хан, троюродный брат принца Уильяма лорд Фредерик Виндзор и его жена Софи Уинклман. Победу в финале одержал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Поклонники Кейт Миддлтон опасались, что из-за рака принцесса Уэльская не сможет посетить Уимблдон в этом году. До этого на публике принцессу Уэльскую видели в июне на ежегодном параде Trooping the Colour. До этого мероприятия Кейт Миддлтон не выходила в свет на протяжении семи месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Бывшая материнская компания «Яндекса» вдвое расширит дата-центр в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше