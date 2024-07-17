Раскрыто значение платья Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Кейт Миддлтон надела платье в цвете Всеанглийского клуба тенниса и крокета

Журналисты раскрыли значение платья жены принца Уильяма Кейт Миддлтон на Уимблдоне. Соответствующий материал появился на Page Six.

Принцесса Уэльская появилась на теннисном турнире в платье бренда Safiyaa в сочетании с брошью в виде клетчатого банта. Известно, что знаменитость надела такой наряд, поскольку является покровителем Всеанглийского клуба тенниса и крокета (AELTC), чьи официальные цвета — пурпурный и зеленый. Булавка-бабочка также выполнена в цветовой палитре клуба.

Из королевской ложи за турниром также наблюдали Том Круз, Джулия Робертс и Бенедикт Камбербэтч. Там же сидели мэр Лондона Садик Хан, троюродный брат принца Уильяма лорд Фредерик Виндзор и его жена Софи Уинклман. Победу в финале одержал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Поклонники Кейт Миддлтон опасались, что из-за рака принцесса Уэльская не сможет посетить Уимблдон в этом году. До этого на публике принцессу Уэльскую видели в июне на ежегодном параде Trooping the Colour. До этого мероприятия Кейт Миддлтон не выходила в свет на протяжении семи месяцев.