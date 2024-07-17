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19:14, 17 июля 2024Экономика

Риски попадания под санкции главного атомного проекта России и Венгрии оценили

Глава МИД Венгрии Сийярто: проекту АЭС «Пакш-2» не грозят санкции Евросоюза

Фото: Paulo.bence / Wikimedia

Главный совместный проект России и Венгрии — атомная электростанция (АЭС) «Пакш-2» — не подпадает под санкции Евросоюза (ЕС). Подобные риски не будут угрожать реализации строительства пятого и шестого энергоблоков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что правительству его страны удалось добиться от властей ЕС освобождения этих работ от любых запретов и ограничений. По этой причине в среднесрочной перспективе все строительные и технические работы по реализации этого проекта будут продолжены.

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В настоящее время, отметил Сийярто, идет производство оборудования с длительным сроком службы, включая корпус пятого энергоблока АЭС «Пакш-2». В целом можно утверждать, что ключевой совместный с «Росатомом» проект развивается, добавил он. «Все готово для строительства двух новых блоков, которые помогут обеспечить энергоснабжение Венгрии в начале следующего десятилетия», — заключил венгерский министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении работы России и Венгрии по проекту расширения атомной электростанции (АЭС) «Пакш». Он добавил, что при возведении двух новых блоков АЭС используются только передовые инженерные технологии. Все работы, как заверил глава государства, реализуются с учетом всех природоохранных требований и с соблюдением норм безопасности строителей и сотрудников станции.

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