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10:08, 17 июля 2024Среда обитания

Стартап привлек миллионы долларов на превращение CO2 в камень

Стартап «44.01» привлек $37 млн на превращение CO2 в камень

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom

Стартап из Омана «44.01», специализирующийся на технологии улавливания углерода, привлек 37 миллионов долларов. Компания планирует использовать средства для улучшения и продвижения своего продукта, сообщает ESG Today.

В качестве решения проблемы выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу «44.01» предлагает превращать парниковый газ в камень. Процесс идет под землей. Сперва углекислый газ растворяют в воде, получается раствор. Он взаимодействует с положительно заряженными ионами (катионами), и запускается процесс минерализации. При высоком давлении и правильной температуре CO2 быстро превращается в камень.

Ранее стартап H2 Green Steel, специализирующийся на производстве зеленого железа, привлек инвесторов. Компания планирует направить средства на строительство главной фабрики.

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      Александра Качан
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