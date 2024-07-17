Стартап привлек миллионы долларов на превращение CO2 в камень

Стартап «44.01» привлек $37 млн на превращение CO2 в камень

Стартап из Омана «44.01», специализирующийся на технологии улавливания углерода, привлек 37 миллионов долларов. Компания планирует использовать средства для улучшения и продвижения своего продукта, сообщает ESG Today.

В качестве решения проблемы выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу «44.01» предлагает превращать парниковый газ в камень. Процесс идет под землей. Сперва углекислый газ растворяют в воде, получается раствор. Он взаимодействует с положительно заряженными ионами (катионами), и запускается процесс минерализации. При высоком давлении и правильной температуре CO2 быстро превращается в камень.

Ранее стартап H2 Green Steel, специализирующийся на производстве зеленого железа, привлек инвесторов. Компания планирует направить средства на строительство главной фабрики.