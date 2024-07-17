Тихоокеанский флот получил модернизированные Ка-27М

ТОФ: на вооружение 289-го авиаполка поступили модернизированные вертолеты Ка-27М

Модернизированные корабельные вертолеты Ка-27М поступили на вооружение 289-го отдельного смешанного авиаполка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в связи со 108-й годовщиной основания Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, передает ТАСС.

«В настоящее время в авиаполку идет активное освоение недавно поступивших на вооружение модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М», — говорится в сообщении.

Ка-27М отличается от базовой версии вертолета новым оборудованием. Машина получила командно-тактическую систему с новой бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой.

В апреле источник «Известий» сообщил, что морское специальное судно «Николай Камов» проекта 14400 войдет в состав ВМФ России до конца 2024 года. «Николай Камов» позволит проводить тренировки экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31 и Ка-52.