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18:37, 17 июля 2024Наука и техника

Тихоокеанский флот получил модернизированные Ка-27М

ТОФ: на вооружение 289-го авиаполка поступили модернизированные вертолеты Ка-27М

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Модернизированные корабельные вертолеты Ка-27М поступили на вооружение 289-го отдельного смешанного авиаполка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в связи со 108-й годовщиной основания Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, передает ТАСС.

«В настоящее время в авиаполку идет активное освоение недавно поступивших на вооружение модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М», — говорится в сообщении.

Ка-27М отличается от базовой версии вертолета новым оборудованием. Машина получила командно-тактическую систему с новой бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой.

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В апреле источник «Известий» сообщил, что морское специальное судно «Николай Камов» проекта 14400 войдет в состав ВМФ России до конца 2024 года. «Николай Камов» позволит проводить тренировки экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31 и Ка-52.

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      Даниил Иринин
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