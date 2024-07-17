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06:49, 17 июля 2024Мир

Трамп проведет митинг в Мичигане спустя неделю после покушения

Трамп планирует провести новый митинг в Мичигане спустя неделю после покушения
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: IMAGO / Annabelle Gordon / CNP / Me / Global Look Press

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 20 июля, планирует провести новый митинг в штате Мичиган. Мероприятие состоится спустя всего лишь неделю после покушения на политика, пишет ТАСС.

Кроме того, как сообщили в избирательном штабе Трампа, вместе с ним на митинге выступит и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Напомним, в субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

16 июля старший советник штаба Трампа Крис Ласивита рассказал, что экс-президент США отлично себя чувствует после покушения. Накануне Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения, на его ухе была повязка.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него способностей к красноречию. По словам источников, экс-глава США также сделал этот выбор, потому что Вэнс молодой политик, который «молодо говорит».

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      Марина Совина
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