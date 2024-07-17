В Конгрессе США создадут группу расследования покушения на Трампа

В Конгрессе США создадут оперативную группу по расследованию покушения на Трампа

В Конгрессе США создадут оперативную группу по расследованию покушения на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает газета The Hill.

«Мы будем действовать быстро. В понедельник я создам оперативную группу, специальную оперативную группу в Палате представителей», — рассказал политик.

Джонсон подчеркнул, что в комиссию будут входит как республиканцы, так и демократы, не ограничиваясь идеологическими взглядами. По его словам, группа получит большие полномочия для расследования, в том числе в праве вызывать руководителей специальных служб.

Ранее стало известно, что Трамп планирует 20 июля провести новый предвыборный митинг в штате Мичиган. Отмечается. что мероприятие состоится спустя всего неделю после покушения на политика. В нем также примет участие кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.