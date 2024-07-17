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19:58, 17 июля 2024Экономика

В Луганске демонтировали знак жертвам голодомора

Памятный знак жертвам голодомора демонтирован в Луганске

Кадр: страница «Донбасс решает» во ВКонтакте

В Луганске Луганской народной республики (ЛНР) демонтировали памятный знак «Жертвам голодомора». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Демонтаж прошел в среду, 17 июля. С требованием снести памятник выступили ветеранские организации города, которые сочли его оскорбляющим патриотические чувства жителей города и не имеющим культурно-исторического значения.

По словам временно исполняющей полномочия главы Луганска Яны Пащенко, памятник был установлен «по инициативе украинских националистов во времена президентства [Виктора] Ющенко». «Мы не являемся тем народом, который сносит памятники, но в этот раз мы не могли не откликнуться на чаяния наших жителей, требующих навести в этом вопросе справедливый порядок», — добавила Пащенко.

Ранее в Смоленске отказались признать объектом культурного наследия привезенного из Германии бронзового оленя. Скульптуру, выполненную немецким анималистом Рихардом Фризе и первоначально установленную в Роминтенской пуще, солдаты Советской Армии обнаружили на даче рейхсмаршала Германии Германа Геринга. В Россию ее привезли после окончания Великой Отечественной войны. Одной из причин отказа признавать памятник ценностным объектом объяснили тем, что он был привезен из «вражеской страны».

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      Мария Черкасова
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