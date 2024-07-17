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10:03, 17 июля 2024Мир

В МИД России оценили выступление Лаврова в СБ ООН

Захарова: выступление Лаврова в СБ ООН показало меньшинство Запада

Фото: Shannon Stapleton / РИА Новости

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН показало, что Запад находится в меньшинстве в то время как вокруг позиции Москвы сплотилось мировое большинство. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Что касается того, достучится ли Россия или нет до мирового сообщества, то сейчас ситуация совершенно иная. Мировое большинство стучится вместе с Москвой. И мы стучимся в одну дверь. При этом Запад находится в меньшинстве», — отметила дипломат.

Захарова пояснила, что Россия и мировое большинство пытаются «достучаться в одну дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад».

Ранее Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня СБ ООН. 16 июля глава МИД России председательствовал на дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а 17 июля будет присутствовать на дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе будет обсуждаться палестинский вопрос.

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      Дарья Устьянцева
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