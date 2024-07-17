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20:03, 17 июля 2024Мир

В США заявили о неспособности ВСУ перейти в контрнаступление

ABC News: ВСУ не способны организовать наступление до конца года
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны организовать наступление до конца этого года из-за нехватки оружия и боеприпасов. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на военных экспертов.

«Для полного пополнения истощенных запасов киевской армии потребуется время. Украина не сможет организовать контрнаступление раньше конца этого года», — приводит телеканал слова военных экспертов.

При этом отмечается, что Украина сталкивается не только с проблемами оснащения армии, но с неспособностью покрыть потребности в энергетике.

Ранее ABC News сообщал, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ на фоне задержек помощи со стороны западных союзников. По мнению военных аналитиков, шестимесячная задержка в согласовании американской помощи Киеву «открыла дверь» Российской армии.

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      Максим Габриелян
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