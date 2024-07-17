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17:28, 17 июля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, первый удар был нанесен в Токмакском муниципальном округе, из-за чего произошла утечка масла. Перебои электричества наблюдаются в 65 населенных пунктах округа. Второй удар ВСУ нанесли по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе, там проблемы с электроснабжением испытывают 15 населенных пунктов.

Он добавил, что энергетики приступили к восстановлению поврежденных электрических сетей, а также рассматривают резервные схемы электроснабжения. Балицкий отметил, что восстановить доступ к электричеству для большинства потребителей получится в течение суток.

Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

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      Илья Таксюр
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