Агент Алексея Миранчука назвал предложение из США финансово будоражащим

Агент Миранчука Шпинев заявил, что предложение «Атланты» финансово будоражит

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о подробностях переговоров с американской «Атлантой». Его слова приводит «Чемпионат».

По словам представителя футболиста, предложение из США финансово будоражит. «В Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. "Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами», — заявил Шпинев.

Агент добавил, что сейчас Миранчук тренируется вместе с «Аталантой». «Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые, но Леша старается», — заявил Шпинев.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.