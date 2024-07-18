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20:53, 18 июля 2024Экономика

Экоактивистов приговорили к рекордным тюремным срокам

Активистов Just Stop Oil приговорили к рекордным тюремным срокам за акцию

Фото: Belinda Jiao / Reuters

Пятерых участников движения Just Stop Oil приговорили к рекордным тюремным срокам за попытку заблокировать кольцевую автомагистраль M25 в Лондона в 2022 году. Об этом сообщает The Guardian.

Один из экоактивистов был приговорен к пяти годам лишения свободы, остальные — к четырем годам. Эти сроки оказались самыми длинными в истории дел о мирных протестах, которые рассматривались в Великобритании. Предыдущий рекорд принадлежал другим участникам Just Stop Oil, которые получили около трех лет лишения свободы.

Виновные пытались завербовать добровольцев для участия в акции во время видео-звонка. Активисты планировали устроит «самое крупное нарушение в современной истории Британии», чтобы заставить правительство прислушаться к их требованиям и отказаться от поиска новых источников нефти и газа в Северном море.

Специальный докладчик ООН по вопросу о защитниках окружающей среды Мишель Форест раскритиковал решение суда. Он заявил, что новые законы о протестах слишком жесткие. «Великобритания — кошмар для экоактивистов. Несколько лет заключения за участие в видео-звонке — такого я нигде больше не видел. Наказание шокирующе не соответствует проступку», — отметил Форест.

Ранее участники Just Stop Oil окатили оранжевой краской Стоунхендж. Инцидент произошел в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у достопримечательности собираются тысячи людей.

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      Александра Качан
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