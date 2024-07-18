Еще в двух российских регионах мигрантам запретят работать в нескольких десятках сфер

В Челябинской области и на Кубани мигрантам запретят работать в части сфер

В Челябинской области и Краснодарском крае мигрантам запретят работать сразу в нескольких десятках сфер. Соответствующие решения приняли губернаторы Алексей Текслер и Вениамин Кондратьев, сообщается на официальных порталах администраций регионов.

В части сфер в Челябинской области трудовым мигрантам уже было запрещено работать — они не могли быть водителями такси, а также городских, пригородных и междугородних автобусов. Теперь же их лишили возможности работать еще в 19 сферах: им запретили продавать и ремонтировать машины и мотоциклы, предоставлять финансовые услуги, в частности, страхование и пенсионное обеспечение, заниматься трудоустройством и подбором персонала, организовывать азартные игры и лотереи, ремонтировать компьютеры и бытовую технику.

Кроме того, в регионе мигрантам запретили работать в торговле, гостиницах, общепите и сельском хозяйстве. Они не смогут быть юристами, переводчиками, бухгалтерами, ветеринарами, фитнес-тренерами, а также не смогут вести творческую деятельность и организовывать развлечения. Ограничения будут действовать уже в 2024 году.

В Краснодарском крае с 22 сентября граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйствах.

При этом в регионе уже действует запрет на привлечение трудовых мигрантов на предприятия торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, спорта и предоставления персональных услуг. Также ограничения распространяются на курьерскую деятельность и пассажирские перевозки, включая такси.

За несоблюдение установленных правил работодателей могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей за каждого привлеченного к работе мигранта или приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

Ранее в Томской области запретили мигрантам работать сразу в шести отраслях — в такси, гостиницах, общепите, сферах безопасности, образования и спорта. В июле запрет на работу мигрантов в такси и доставке предложили ввести уже на федеральном уровне.