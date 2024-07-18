В российском регионе мигрантам запретят работать сразу в шести сферах

В Томской области мигрантам запретят работать в шести сферах

Власти Томской области запретят мигрантам работать сразу в шести сферах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на постановление главы региона Владимира Мазура.

Речь идет о работе в такси, гостиницах и общепите. Помимо этого, действие запрета распространится на сферу безопасности, а также образование и спорт.

Документ вступил в силу 1 ноября. Замещать мигрантов планируют местными кадрами.

Ранее аналогичные меры были приняты в ряде российских регионов. Так, в Курской области им теперь нельзя работать в такси, а в Новосибирской области — в сфере торговли и перевозок.

В июле запрет на работу мигрантов в такси и доставке предложили ввести уже на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Минтруд.