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07:05, 18 июля 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретят работать сразу в шести сферах

В Томской области мигрантам запретят работать в шести сферах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Томской области запретят мигрантам работать сразу в шести сферах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на постановление главы региона Владимира Мазура.

Речь идет о работе в такси, гостиницах и общепите. Помимо этого, действие запрета распространится на сферу безопасности, а также образование и спорт.

Документ вступил в силу 1 ноября. Замещать мигрантов планируют местными кадрами.

Ранее аналогичные меры были приняты в ряде российских регионов. Так, в Курской области им теперь нельзя работать в такси, а в Новосибирской области — в сфере торговли и перевозок.

В июле запрет на работу мигрантов в такси и доставке предложили ввести уже на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Минтруд.

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      Алан Босиков
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