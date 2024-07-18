«Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

Политолог Чихачев: фон дер Ляйен не хочет заменить НАТО оборонным союзом ЕС

Слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о необходимости «европейского оборонного союза» не означают создание новой военной организации на замену НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Под этой формулировкой оборонного союза, конечно, не скрывается какая-то новая организация. Это просто желание обратить внимание на новое качество Европейского союза, на его повышенную военно-политическую интеграцию, которая и раньше активно развивалась Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Эксперт добавил, что приоритет фон дер Ляйен на развитии единой европейской обороны закономерно продолжает ее первый срок на посту главы Еврокомиссии, когда она заявила о «геополитическом повороте» сообщества. Поэтому ей важно, чтобы оборонные инициативы проходили «строго внутри институционального контура ЕС» и не возникало каких-то параллельных форматов.

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ЕС хочет стать второй опорой НАТО

Чихачев подчеркнул, что планы европейских политиков по укреплению обороны не противоречат членству в НАТО и курсу на союз с США. Наоборот, они стремятся дополнить американское влияние в качестве «более полезного союзника для Вашингтона», создав «вторую опору для Североатлантического альянса».

Европейские системные политики прекрасно понимают, что любой разрыв с трансатлантизмом будет для них чреват серьезными последствиями. Им очень не хочется оставаться один на один с большим и страшным миром. Традиция самостоятельного геополитического мышления во многом утеряна европейцами Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Политолог обратил внимание, что подобная политика Еврокомиссии также связана с возможным возвращением Дональда Трампа на пост президента США в результате выборов в этом году. Вопреки взаимной критике, желание бывшего американского лидера повысить траты на оборону и приоритеты европейских бюрократов не противоречат друг другу.

Принципиального противоречия с тем же Трампом у Брюсселя нет. В сухом остатке результат получается один и тот же, что все призывают увеличивать оборонные расходы и развивать оборонные проекты, дополняя американское влияние Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Европейские инициативы редко приводят к серьезным изменениям

Чихачев также напомнил, что совместные инициативы в рамках Евросоюза редко приводят к конкретным действиям и остаются декларациями.

Евросоюз — это неповоротливая бюрократическая структура, которая медленно двигается вперед, постепенно обрастает инициативами и форматами с большими бюджетами. Со временем что-то из этого, может, и получается, но все равно это очень длительный процесс Алексей Чихачев старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

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В качестве примера эксперт напомнил историю с принятием в 2022 году «стратегического компаса» ЕС, который считался первой концепцией внешней политики на уровне всего объединения. «Но кроме самих брюссельских бюрократов, никто об этом документе и не вспоминал. Гораздо большее значение имеют документы на национальном уровне и стратегические концепции НАТО», — резюмировал политолог.

Что такое «стратегический компас» ЕС? Первая оборонная концепция Евросоюза, которая была принята в 2022 году как ответ на обострение конфликта на Украине. «Компас» представляет собой план действий по созданию единой системы безопасности ЕС сроком до 2030 года. Среди ключевых мер он включает: создание сил быстрого развертывания численным составом до пяти тысяч бойцов, регулярное проведение учений на суше и на море, расширение «Европейского фонда мира», через который оказывается помощь в военном оснащении странам сообщества, а также инвестиции в военно-промышленный комплекс.

Глава Еврокомиссии пообещала превратить ЕС в оборонный блок

Ранее фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный блок. В частности, она выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах» и подчеркнула планы работать в координации с НАТО.

Политик также пообещала создать должность еврокомиссара по вопросам обороны, который будет координировать работу по укреплению обороноспособности на уровне всего сообщества.

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя Еврокомиссии еще на пять лет.