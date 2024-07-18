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02:00, 18 июля 2024Забота о себе

Мужчина узнал секрет жены и решил сбежать от нее с ребенком

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit опубликовал историю о том, как узнал ошеломивший его секрет супруги. Мужчина выяснил, что она почти десят лет следила за его бывшей девушкой и копировала ее.

По словам рассказчика, он познакомился с женой девять лет назад, вскоре после трудного расставания с девушкой. Мужчина сразу же влюбился в нее и через несколько лет сделал предложение. Они купили дом и стали родителями девочки.

Недавно автор поста воспользовался планшетом супруги, так как его ноутбук поломался, а в их семье принято брать устройства друг друга без разрешения. Открыв браузер мужчина заметил вкладку «инкогнито», а затем нашел секретный аккаунт жены, через который она следила за его бывшей девушкой. «В ее альбоме было более 300 фотографий моей бывшей — женщины, которая мучила меня и заставляла чувствовать себя никчемным. Там были ее фото с семьей, сделанные во время отпуска, на рабочих мероприятиях и даже снимок из выпускного альбома. Везде только она. Другие люди были обрезаны», — рассказал автор поста.

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Кроме того, мужчина выяснил, что его супруга также копировала ее внешность, прическу, покупала такую же одежду и вещи и имела такие же интересы. Напуганный поведением жены рассказчик решил сбежать из дома вместе с ребенком, однако затем передумал. Он временно отдал ребенка бабушке и убедил супругу начать посещать психотерапевта. Она объяснила, что сначала нашла аккаунт его бывшей из любопытства, но постепенно увлеклась и слежка за чужой жизнью превратилась в навязчивое увлечение.

Ранее 39-летний мужчина рассказал, что не испытывает тягу к сексу и попросил совета у секс-коуча Дейдры Сандерс. Он уточнил, что эта проблема требует срочного решения, так как он собирается жениться.

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      Екатерина Улитина
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