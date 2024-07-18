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14:19, 18 июля 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск Светлану Прокопьеву за оправдание терроризма

МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву за оправдание терроризма
Начало событий в новости Известную российскую журналистку исключили из списка террористов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за оправдание терроризма. Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Прокопьева разыскивается по уголовной статье, при этом по какой именно, — не уточняется.

19 мая 2022 года Прокопьеву исключили из списка террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) за нарушение правил деятельности иноагента.

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      Анна Габай
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