МВД России объявило в розыск Светлану Прокопьеву за оправдание терроризма

МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву за оправдание терроризма

Начало событий в новости Известную российскую журналистку исключили из списка террористов

МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за оправдание терроризма. Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Прокопьева разыскивается по уголовной статье, при этом по какой именно, — не уточняется.

19 мая 2022 года Прокопьеву исключили из списка террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) за нарушение правил деятельности иноагента.