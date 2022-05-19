Известную российскую журналистку исключили из списка террористов

Российскую журналистку Светлану Прокопьеву исключили из списка террористов и экстремистов

Известную журналистку Светлану Прокопьеву исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что Прокопьева был исключена из российского реестра террористов и экстремистов в четверг, 19 мая.

6 июля 2020 года суд признал журналистку виновной в оправдании терроризма. Ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Тогда журналистка объявила сбор средств для оплаты штрафа, однако позже полную сумму оплатил комик Данила Поперечный.

3 июля того же года сообщалось, что обвинение запросило в суде шесть лет колонии для журналистки. После этого в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов.

Обвинения были предъявлены в связи с авторской колонкой, в которой Прокопьева писала о подрыве несовершеннолетним самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Журналистка рассуждала о причинах поступка.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел утром 31 октября 2018 года. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.