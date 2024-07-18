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17:32, 18 июля 2024Спорт

Назван лучший спортсмен XXI века

ESPN назвал пловца Фелпса лучшим спортсменом ХХI века, Овечкин на 54-м месте
Майкл Фелпс

Майкл Фелпс. Фото: Phil Walter / Getty Images

ESPN назвал американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона и 26-кратного чемпиона мира Майкла Фелпса лучшим спортсменом ХХI века. Рейтинг приводится на сайте канала.

На втором месте расположилась американская теннисистка Серена Уильямс, на счету которой четыре олимпийских золота и 23 победы на турнирах серии «Большого шлема». Третье место занял чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов с «Барселоной» Лионель Месси.

Единственный представитель России в рейтинге — нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он оказался на 54-м месте. Обладатель Кубка Стэнли-2018 занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составлении списка приняли участи более 70 тысяч человек. Голосовавшие должны были учитывать только результаты, показанные спортсменом с 2000 года.

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