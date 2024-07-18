Рост цен на автомобили в России объяснили интересами «АвтоВАЗа»

Вице-президент НАС Шапарин объяснил новый рост утильбора интересами «АвтоВАЗа»

Резкое повышение в России утилизационного сбора, которое намечено на 1 октября текущего года, а следовательно, и существенный рост цен на иностранные автомобили в России имеет две причины. Об этом в комментарии «Комсомольской правде» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Первой причиной он назвал пополнение бюджета за счет иностранных поставщиков на миллиарды рублей, а второй — расширение рынка сбыта «АвтоВАЗа», который сможет увеличить продажи автомобилей без снижения цен и удовлетворить свои интересы.

Ранее стало известно, что с 1 октября ставка сбора на автомобили (платят все производители, но отечественным сбор компенсируют в полном объеме из бюджета) с двигателями от одного до двух литров вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона и 1,876 миллиона рублей соответственно.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов не раз говорил о необходимости повышения ставки для сдерживания экспансии китайского автопрома. По его мнению, без сбора российские производители проиграют конкуренцию даже в традиционно своих, бюджетных сегментах.

Впрочем, автоэксперт Дмитрий Попов считает, что роста доли «китайцев» в России повышение не остановит. Выгода от продаж у производителей уменьшится за счет больших платежей в бюджет, но они все равно смогут предлагать более привлекательные условия, чем российские заводы.