Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для первого пилотируемого полета

Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для отправки на космодром

Основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) выкатили из производственного помещения в Новом Орлеане для отправки на космодром во Флориде. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ступень будет использоваться в миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны кораблем Orion. «Ракета SLS является ключевым компонентом наших усилий по развитию долгосрочного присутствия на Луне», — заявила менеджер НАСА Кэтрин Кернер.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а лунной миссии Artemis III — на сентябрь 2026-го.