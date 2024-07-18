Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:58, 18 июля 2024Наука и техника

Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для первого пилотируемого полета

Основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS выкатили для отправки на космодром

Фото: NASA / Globallookpress.com

Основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) выкатили из производственного помещения в Новом Орлеане для отправки на космодром во Флориде. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ступень будет использоваться в миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны кораблем Orion. «Ракета SLS является ключевым компонентом наших усилий по развитию долгосрочного присутствия на Луне», — заявила менеджер НАСА Кэтрин Кернер.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что запуск Artemis II назначен на сентябрь 2025 года, а лунной миссии Artemis III — на сентябрь 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

      Десятки воздушных и морских беспилотников атаковали Крым

      В России заваливший ЕГЭ школьник ушел из дома и оставил записку

      ФСБ предотвратила теракт в Донецке

      В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

      В российском регионе мигрантам запретят работать сразу в шести сферах

      Российские солдаты ударили по военному аэродрому в Миргороде

      В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться

      Невесту обругали в сети за непристойное платье для венчания в церкви

      В российском регионе уничтожили два беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше