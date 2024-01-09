НАСА отложило запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 годы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III. Об этом сообщается на сайте управления.

Как заявил глава НАСА Билл Нельсон, основной причиной стало стремление обеспечить безопасность экипажа в ходе этапа Artemis II. По его словам, запуск Artemis II теперь назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.

Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что НАСА, скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года. До этого глава НАСА Билл Нельсон анонсировал, что американцы высадятся на Луну в 2025 или 2026 годах в рамках миссии Artemis III.