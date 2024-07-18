По факту поджога полицейской машины в Подмосковье возбудили дело о теракте

В Подмосковье следователи возбудили дело о теракте из-за поджога машины полиции

В Богородском городском округе правоохранители задержали 20-летнюю местную жительницу, которая подожгла машину полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

В отношении правонарушительницы следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В ближайшее время девушке предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, 17 июля подозреваемая взяла с собой бутылку с зажигательной смесью и приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское», где по указанию неустановленных лиц подожгла служебный автомобиль.

Ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе.