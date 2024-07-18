Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» отправят под домашний арест

Украинского разведчика Червинского отправят под домашний арест по делу о взятке

Экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского отправят под домашний арест по делу о взятке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Бывшему разведчику Червинскому избрали меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов — круглосуточный домашний арест», — сказано в публикации. Уточняется, что его адвокаты просили оставить действующую меру пресечения — пребывание на свободе под залогом в девять миллионов гривен. Такое решение было принято по другому делу — о ракетных обстрелах аэродрома Канатово летом 2022 года.

Кроме того, Червинского подозревают в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» («СП-1» и «СП-2»). Об этом в 2023 году писала американская газета The Washington Post.