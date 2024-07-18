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20:18, 18 июля 2024Россия

Полиция заинтересовалась видео с заехавшим на пляж Мариуполя на внедорожнике чеченцем

В МВД ДНР начали проверку из-за конфликта на пляже в Мариуполе

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Видео с конфликтом на пляже Мариуполе, в котором приняла участие семья из Чечни, заинтересовалась полиция. По данному факту организована проверка, сообщило управление МВД по Донецкой народной республике (ДНР) в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проходит сбор материалов. По результатам работы будет принято законное решение.

18 июля в сети появилось видео, на котором заметно белый внедорожник, припаркованный на песке возле воды на пляже Мариуполя. Владельцем авто оказался уроженец Чечни, приехавший отдыхать с семьей. В результате между ним и другими отдыхающими начался конфликт. Местные жители попросили мужчину отогнать машину и поставить ее «как все люди», объясняя, что на берегу отдыхают дети. Однако водитель заявил, что никуда не уедет и, как утверждают местные СМИ, набросился на присутствующих с кулаками.

За действия чеченца пришлось извиняться командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Генерал-майор подчеркнул, что плохие люди есть среди представителей любой национальности, однако поведение отдельных лиц часто приводит к обвинениям в адрес целых групп населения и даже наций. Он заявил, что конфликт не возник бы, если бы «это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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