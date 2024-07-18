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13:08, 18 июля 2024Экономика

Половина жителей одной страны осталась без света

Половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom

В Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщили в Telegram-канале «Черноморэнерго».

Это единственная питающая республику станция. Без электричества остались жители Гагры, Пицунды, поселок Алахадзы и часть Сухуми. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии, сообщили в Черноморэнерго.

Ранее несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и некоторых других регионов. После возобновления работы АЭС в южных регионах страны были введены ограничения подачи электричества.

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      Мария Черкасова
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