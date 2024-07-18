Популярная модель показала фигуру в леопардовом бикини

Модель Лори Харви показала фигуру в леопардовом бикини на фото из Сен-Тропе

Популярная модель Лори Харви показала фигуру в купальнике на снимках с отдыха в Сен-Тропе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица позировала на борту яхты в леопардовом бикини и соломенной шляпе. Среди прочего она надела солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе золотое колье Jacquie Aiche стоимостью 8525 долларов (754 тысячи рублей), серьги Fiery за 65 долларов (5749 рублей) и несколько браслетов на ноги.

В сентябре модель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Милане в откровенном наряде. Знаменитость посетила дефиле в бежевом костюме, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало ее нижнее белье.