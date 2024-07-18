Россиянка бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз

Россиянка Юлия Селиванова бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз

Россиянка Юлия Селиванова бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз. Соответствующий материал публикует NN.RU.

Отмечается, что жительница Нижнего Новгорода десять лет была сотрудницей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. «Эту работу я в своей голове представляла по-другому. Думала, буду бегать за преступниками, как в кино, мне дадут собаку. На самом деле все было не так», — отметила собеседница издания.

После того как Селиванова уволилась со службы, знакомая пригласила ее на фотосессию, и кадры с ней заняли призовое место на одном из конкурсов. Впоследствии россиянка с пышными формами открыла собственное агентство фотопроектов и стала участвовать в съемках в качестве модели. По ее словам, предложения ей поступают преимущественно от отечественных маркетплейсов, где можно купить одежду больших размеров.

Известно, часть фото с бывшей сотрудницей полиции носят откровенный характер. При этом она заявила, что ее 18-летний сын с пониманием относится к подобной работе.

«В свое время я объяснила, что это не значит, что мама занимается чем-то плохим. Это просто работа. Например, актеры в телевизоре раздеваются для постельных сцен, это же ничего не значит, и за это платят гонорар неплохой», — отметила манекенщица.

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