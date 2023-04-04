Официантка бросила работу ради продажи откровенных фото и стала миллионершей

Официантка Ванесса Джеймс бросила работу и разбогатела на продаже своих откровенных фото

Официантка Ванесса Джеймс из США бросила работу и разбогатела на продаже своих откровенных фото на платформе OnlyFans. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Уроженка Техаса заявила, что трудилась в ресторане своего дяди семь дней в неделю. Однако, устав от данной деятельности, она решила изменить свою жизнь. Так, американка переехала в другой конец штата и стала производить эротический контент втайне от семьи. «Я не беспокоилась, что меня найдут [на OnlyFans], но я не хотела никому ничего объяснять», — пояснила женщина.

Известно, что Джеймс завела аккаунт на указанной платформе в мае 2020 года и быстро разбогатела. В данный момент ее заработок составляет более 40 000 долларов (более трех миллионов) рублей в месяц. По словам 32-летней блогерши, она исполнила своеобразную «американскую мечту»: обрела свободу, независимость от начальства, а также любимую работу, которая позволяет ей оставаться дома и проводить больше времени со своими детьми, откладывая деньги им на будущее.

В марте сообщалось, что студент Оли Моррис бросил университет ради продажи откровенных снимков на платформе OnlyFans и разбогател. Парень рассказал, что изначально обрел популярность в TikTok, где на него подписалось 142,7 тысячи человек. Затем он решил создать аккаунт на указанном сайте, где стал публиковать свои фото в нижнем белье.