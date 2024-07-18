Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
14:30 (Мск)
Екатерина Макарова
Будапешт
Зиря
Сегодня
19:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
Сегодня
20:00 (Мск)
Морнар
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Марибор
Сегодня
21:15 (Мск)
Ботев П
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12:32, 18 июля 2024Спорт

Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина остается на 33-м месте. В последнем матче, который носил статус товарищеского, россияне на выезде разгромили сборную Белоруссии (4:0).

В топ-10 рейтинга произошло несколько перестановок. Испания после победы на Евро-2024 с восьмой строчки поднялась на третье место, а финалист турнира Англия переместилась с пятого на четвертое место. Лидером остается сборная Аргентины, победившая на Кубке Америки-2024, а на второй строчке находится Франция.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

      ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

      Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

      Назван необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

      Военный аналитик указал на наплевательское отношение Зеленского к своему народу

      Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

      Митя Фомин назвал худшие женские качества

      Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

      Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше