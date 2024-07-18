Словакия отказалась бойкотировать председательство Венгрии в ЕС

Братислава отказывается бойкотировать председательство Венгрии в Европейском союзе (ЕС) после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По отношению к стране нельзя применять санкции за стремление к диалогу. С таким заявлением в эфире телеканала ТА3 выступил президент Словакии Петер Пеллегрини.
«Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете ЕС присоединяться к каким-либо попыткам или мероприятиям, направленным на бойкот венгерского председательства», — заявил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы от руководства ЕС и отказ от переговоров с Будапештом не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.