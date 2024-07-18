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15:38, 18 июля 2024Мир

Словакия отказалась бойкотировать председательство Венгрии в ЕС

Президент Словакии: председательство Венгрии в ЕС нельзя бойкотировать

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Братислава отказывается бойкотировать председательство Венгрии в Европейском союзе (ЕС) после визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По отношению к стране нельзя применять санкции за стремление к диалогу. С таким заявлением в эфире телеканала ТА3 выступил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Словакия не будет во время председательства Венгрии в Совете ЕС присоединяться к каким-либо попыткам или мероприятиям, направленным на бойкот венгерского председательства», — заявил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы от руководства ЕС и отказ от переговоров с Будапештом не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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