Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 18 июля 2024Экономика

Студентам пообещали стипендии в сотни тысяч рублей

МИФИ: стипендию в 100 тысяч рублей получат 50 лучших первокурсников

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России ряд вузов заявили о готовности выплатить солидные стипендии лучшим первокурсникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на российские университеты и институты.

Так, в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» подписали приказ, согласно которому 50 лучших первокурсников могут рассчитывать на стипендию в 100 тысяч рублей. Но высоких результатов ЕГЭ для этого будет недостаточно. Счастливчиков выберут, проведя дополнительный контроль знаний. Уточняется, что названную сумму студенты будут получать первые полгода — по 20 тысяч рублей в месяц.

В РУДН первокурсникам обещают стипендию до 600 тысяч рублей. Она полагается тем, кто набрал по результатам ЕГЭ 300 баллов за три предмета. В течение года первокурсникам будут выплачивать по 25 тысяч рублей каждый месяц. После первого семестра им еще полагается дополнительная выплата в 300 тысяч. Остальным парням и девушкам с высокими баллами предполагается платить от 10 до 25 тысяч рублей.

box#3738055

Еще один вуз — МФТИ — заявил, что каждый поступивший, который набрал 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов, получит 100 тысяч рублей. Если 100 баллов было набрано по всем трем, тогда ему выплатят 300 тысяч.

В МТУСИ заявили, что в первый год обучения победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников и Межрегиональной олимпиады школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности получают по 40 тысяч рублей ежемесячно. Победителям олимпиад I, II и III уровней положено по 30 тысяч рублей.

До 50 тысяч рублей за семестр полагается студентам МГТУ им. Баумана, если они поступили по результатам олимпиад. По 10 тысяч рублей выдают олимпиадникам и обладателям высоких баллов в НИТУ МИСИС.

В НИУ ВШЭ рассказали, что там введено больше 30 видов собственных стипендий. Максимальная может быть больше 100 тысяч рублей ежемесячно. А в 2023 году два студента этого вуза в общей сложности получили больше миллиона рублей.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности.

Кроме того, депутаты задумались о выплате стипендий студентам, которые вступили в брак во время учебы и имеют несовершеннолетнего ребенка.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      В России начали переходить на доставку из Китая фурами

      Гигантский червь вылез из-под крана в российском селе

      Извержение Везувия оказалось еще более катастрофичным

      Россиянка бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз

      Серябкина рассказала о помогавшей построить ее карьеру соседке

      Студентам пообещали стипендии в сотни тысяч рублей

      Командир «Ахмата» оценил результаты продвижения на донецком направлении

      В российском городе женщина подожгла пункт набора контрактников

      Военный рассказал об особенностях украинских надводных беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше