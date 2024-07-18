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13:38, 18 июля 2024Наука и техника

Военный рассказал об особенностях украинских надводных беспилотников

Военный эксперт Дандыкин: надводные дроны ВСУ стали крупногабаритнее

Фото: Security Service of Ukraine / Handout / Reuters

Надводные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали крупногабаритнее. В этой связи их стало проще определять, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях украинских безэкипажных катеров он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наши хорошо пощипали надводные дроны ВСУ в районе Черноморского, Одессы. Видно, они что-то собрали, что-то получили и пошли снова. Но наша морская авиация работает доблестно: определяют, наводят и расстреливают», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, украинские безэкипажные катера несут несколько сотен килограммов взрывчатки.

«Такой надводный дрон представляет собой катер, в котором или аккумуляторные батареи находятся, или какой-то другой двигатель. Спутниковая навигация. В основном это все связанно с Америкой и НАТО. Дрону ставятся определенные цели, например, дойти до Севастополя или до Новороссийска, и он идет. Сейчас новые экземпляры стали мощнее и крупногабаритнее. Тем самым их лучше определять», — заключил капитан первого ранга запаса.

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