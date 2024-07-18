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15:58, 18 июля 2024Экономика

В Москве резко упал спрос на один вид квартир

Optima Development: в Москве падает спрос на квартиры в старых домах

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На столичном рынке готового жилья падает спрос на квартиры в старых домах, но растет популярность свежих новостроек. Об этом заявил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, в Москве около 40 процентов вторичного рынка — это готовые жилые комплексы, возведенные за последние несколько лет. Это востребованные варианты, однако предложения от застройщиков, которые предлагают субсидированную ипотеку и трейд-ин, еще интереснее.

«Поэтому структура спроса на готовое жилье смещается в пользу вариантов от девелоперов, — сказал Голев.

В свою очередь, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что спрос столичных покупателей на вторичные и готовые квартиры в июне 2024 года упал на 28 процентов, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. Внимание покупателей сфокусировалось на новостройках. Сырцов напомнил, что в июне Росреестр зарегистрировал 10,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По сравнению с маем рост составил 21 процент. Если же сравнивать с июнем 2023 года, то число ДДУ выросло на 34 процента.

До этого Росреестр сообщал, что за первые шесть месяцев 2024 года в Москве зафиксировали 65 981 сделку на рынке вторичного жилья. В годовом выражении снижение оценивается в 15,5 процента.

Кроме того, в январе-июне 2024 года в Москве зарегистрировали 57 тысяч 786 договоров ипотечного жилищного кредитования. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество сделок снизилось почти на 11 процентов.

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