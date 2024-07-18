Среда обитания
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11:59, 18 июля 2024Среда обитания

В мусоропроводах увидели угрозу раздельной сортировке отходов

РЭО: жители домов без мусоропроводов сортируют отходы на 60 % эффективнее

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жители домов без мусоропроводов сортируют отходы значительно эффективнее остальных. Угрозу раздельному сбору мусора увидел Российский экологический оператор (РЭО), об этом говорится на сайте организации.

Эксперты выяснили, что объем собираемых вторичных ресурсов в жилых районах с большим количеством открытых контейнерных площадок раздельного сбора отходов (РСО) на 60 процентов выше, чем в тех, где установлены мусорокамеры. Даже при наличии контейнеров РСО во дворе жильцы выбирают мусоропроводы.

Исследование провела компания ООО «ПКФ «Петро-Васт» среди 250 тысяч жителей Петроградского района (Санкт-Петербург) и города Колпино. Отмечается, что в обоих населенных пунктах каждая вторая площадка оборудована контейнерами РСО, однако в Петроградском районе гораздо меньше мусоропроводов.

«Несмотря на то что в Петроградском районе проживает почти на 30 тысяч человек меньше, чем в Колпине, средний ежемесячный объем раздельно накопленных отходов в Петроградском районе больше на 87,5 процента. Степень засора в контейнерах для РСО в Колпине составляет 20 процентов, хотя в Петроградском районе этот показатель — всего 8 процентов», — отметили в РЭО.

Ранее стало известно, что себестоимость вывоза отходов в России выросла на 30 процентов. Подорожание услуги связано с ростом зарплат, цен на технику и увеличением расходов на топливо.

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      Александра Качан
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