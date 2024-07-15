Среда обитания
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12:04, 15 июля 2024Среда обитания

В России подорожал вывоз отходов

Себестоимость вывоза отходов в России выросла на 30 %

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В российских регионах выросла себестоимость вывоза отходов. За год услуга подорожала в среднем более чем на 30 процентов, сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

Рост произошел из-за увеличения зарплат на 30 процентов, увеличения расходов на горюче-смазочные материалы на 40 процентов и удорожания мусоровозов на 60 процентов. Отмечается, что несмотря на общий рост себестоимости тарифы на вывоз отходов в регионах оказались незначительными.

В региональном операторе ООО «Хартия» отметили, что в текущих экономических условиях наблюдается тенденция к увеличению разрыва между фактической себестоимостью услуг и уровнем тарифа. «Ситуация, складывающаяся на рынке труда, вынуждает региональных операторов увеличивать заработную плату производственного персонала, несмотря на то, что в тарифе учтен меньший уровень зарплат. Чтобы исключить при этом кассовый разрыв, региональные операторы вынуждены брать кредиты на операционную деятельность», — объяснил исполнительный директор организации Алексей Куртишвили.

Эксперт считает, что в будущем кассовый разрыв будет только увеличиваться. По его словам, выйти из ситуации поможет установление экономически обоснованного тарифа.

Ранее россияне назвали рост объемов мусора, бытовых отходов и числа свалок главной проблемой окружающей среды. За этот вариант проголосовал 61 процент участников соответствующего опроса.

Александра Качан
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