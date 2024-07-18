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14:54, 18 июля 2024Экономика

В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

Soffione выпустила первую в РФ смываемую втулку для туалетной бумаги

Фото: Anastasiia Arakcheeva / Shutterstock / Fotodom

В России импортозаместили смываемую втулку — первую в стране туалетную бумагу с такой отечественной разработкой выпустила на рынок «Архбум тиссью групп». Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет ТАСС.

Дочерняя компания Архангельского ЦБК выпускает бумагу под брендом Soffione. Технология производства смываемой втулки была разработана в содействии с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), отмечается в сообщении. Корреспонденты ТАСС сообщают, что новая линейка туалетной бумаги со смываемой втулкой уже появилась на полках российских магазинов.

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В июле 2023-го об окончательном уходе с российского рынка сообщила шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Компания продала российские активы почти за 117 миллионов долларов. Активы перешли компании ООО «Новые технологии», принадлежащей бизнесмену Игорю Шилову.

До этого, в 2022 году, Essity локализовала выпуск более 70 новых артикулов бумажной гигиенической продукции брендов Tork и Zewa в России. Однако, тогда бренд Zewa не смог найти подходящее сырье для создания смываемой втулки в туалетной бумаге российского производства.

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