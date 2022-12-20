Шведская компания наладила в России производство независимой туалетной бумаги

Производитель туалетной бумаги Zewa локализовал выпуск 70 товаров в России

В текущем году один из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья, компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, средств гигиены Tork, Libresse и Libero) наладила производство десятков товаров в России. Теперь бумажная гигиеническая продукция шведского производителя выпускается в стране и не зависит от импортных поставок, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Essity.

Речь идет о создании локального производства более 70 новых артикулов бумажной гигиенической продукции брендов Tork и Zewa. Компания была вынуждена оптимизировать производство и перейти на сырье местных поставщиков из-за логистических проблем на фоне начала военных действий на Украине. Однако изменения никак не повлияли на конечный продукт, а наоборот, позволили обновить ассортимент и продолжить производить востребованную на рынке продукцию, подчеркивает Essity.

Несмотря на решение ряда проблем с необходимым сырьем для производства, бренд Zewa не смог найти подходящее сырье для создания смываемой втулки в туалетной бумаге российского производства. В общей сложности в российские магазины уже поставляется более 50 обновленных товаров Zewa, в том числе носовые платочки и салфетки, туалетная бумага и полотенца. В стране также удалось наладить производство товаров бренда Tork, который обеспечивает санитарно-гигиенической продукцией коммерческие помещения (офисы, ТРЦ), промышленные производства и общественные заведения.

Essity начала работу в России в 1994 году. Продукция компании производится на фабрике в Светогорске Ленинградской области, а также на двух фабриках в Тульской области. Производитель сообщил о начале выхода с российского рынка из-за ухудшения условий для ведения бизнеса 22 апреля. Россиян позже пообещали не оставлять без туалетной бумаги отечественные производители.