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13:56, 18 июля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост рынка готовой еды

«Ъ»: рынок готовой еды в 2024 году вырастет на 38,8 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский рынок готовой еды вырастет в 2024 году на 38,8 процента, до 1,04 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на прогноз Infoline пишет «Коммерсантъ».

В первом полугодии оборот сегмента уже вырос на 29 процентов в годовом выражении, до 435 миллиардов рублей. При этом в 2017-2023 годах темпы роста этого рынка составляли в среднем 17 процентов в год. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет такой резкий скачок продаж увеличением доходов населения в сочетании и низким уровнем безработицы. По этим причинам у большинства россиян не хватает свободного времени для приготовления пищи дома.

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Кроме того, в России стало больше одиночек — количество домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло с 14 миллионов в 2010 году до 28,5 миллиона в 2023 году, добавил эксперт. «Готовить чаще предпочитают семьи», — объяснил он. На популярность готовой еды повлиял и рост числа небольших квартир, где размер кухни ограничен. По данным «Дом.РФ», за последние четыре года средняя площадь купленной квартиры сократилась на 12 процентов, до 43 квадратных метров.

В то же время производители все больше увеличивают ассортимент готовых блюд, отмечает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Большое внимание сегменту уделяют и ретейлеры, некоторые из них планируют, что на эту категорию будет приходиться до 20 процентов оборота, добавила партнер One Story Ольга Сумишевская.

Ранее стало известно, что в большей части (62,5 процента) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Проверки затронули блюда крупнейших игроков рынка готовых блюд с доставкой, включая Level kitchen, Grow food, «Яндекс. Лавку», «Самокат», «ВкусВилл», «Перекресток», «Тануки» и «Шоколадницу».

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