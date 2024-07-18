Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 18 июля 2024Россия

В российском городе женщина подожгла пункт набора контрактников

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в пункт набора контрактников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт набора контрактников. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Костроме женщина бросила бутылку с бензином в здание, в котором находится пункт отбора на военную службу по контракту. Возгорание было оперативно потушено военнослужащими», — написал чиновник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов сработали быстро и задержали подозреваемую. Пострадавших нет. Ситников поручил городским службам заменить стекла в разбитых окнах, а также сделать косметический ремонт, если в нем будет необходимость.

Ранее стало известно, что Подольский городской суд Московской области приговорил менеджера «Вкусно — и точка» к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год за попытку поджечь военкомат. Мужчину признали виновным по статьям 30, 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества»).

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      В России начали переходить на доставку из Китая фурами

      Гигантский червь вылез из-под крана в российском селе

      Извержение Везувия оказалось еще более катастрофичным

      Россиянка бросила работу в полиции и стала моделью плюс-сайз

      Серябкина рассказала о помогавшей построить ее карьеру соседке

      Студентам пообещали стипендии в сотни тысяч рублей

      Командир «Ахмата» оценил результаты продвижения на донецком направлении

      В российском городе женщина подожгла пункт набора контрактников

      Военный рассказал об особенностях украинских надводных беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше