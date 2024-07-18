В российском городе женщина подожгла пункт набора контрактников

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в пункт набора контрактников

В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт набора контрактников. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Костроме женщина бросила бутылку с бензином в здание, в котором находится пункт отбора на военную службу по контракту. Возгорание было оперативно потушено военнослужащими», — написал чиновник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов сработали быстро и задержали подозреваемую. Пострадавших нет. Ситников поручил городским службам заменить стекла в разбитых окнах, а также сделать косметический ремонт, если в нем будет необходимость.

Ранее стало известно, что Подольский городской суд Московской области приговорил менеджера «Вкусно — и точка» к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год за попытку поджечь военкомат. Мужчину признали виновным по статьям 30, 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества»).