Россиянин получил условный срок за попытку поджечь военкомат

В Подмосковье осудили менеджера «Вкусно — и точка» за попытку поджечь военкомат

Подольский городской суд Московской области приговорил менеджера «Вкусно — и точка» к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества»). Он раскаялся в содеянном. Представитель суда заявила, что приговор не будет исполнен, если во время испытательного срока подсудимый оправдает оказанное ему доверие.

По версии следствия, подсудимому в мессенджере WhatsApp написал неизвестный, который предложил поджечь военкомат в Подольске. Он велел менеджеру купить жидкость для снятия лака, стеклянную бутылку воды с газом и бумажные полотенца, а потом сделать коктейль Молотова и бросить его в дверь военкомата. Осужденный все выполнил, но здание не загорелось.

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