Россиянина приговорили к 11 годам за попытку поджога военкомата

Суд приговорил мужчину к 11 годам за попытку поджога военкомата в Забайкалье

2-й Восточный окружной военный суд приговорил Сергея Ловчикова к 11 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, Ловчиков выпил, пошел к военному комиссариату Чернышевского района, налил горючее топливо в металлическую банку, пропитал им ткань, после чего поджег и бросил в окно комнаты дежурного военкомата, в которой был сторож. При этом возгорания не произошло.

Ранее ученик третьего класса устроил поджог на территории военкомата во Владивостоке.