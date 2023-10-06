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06:37, 6 октября 2023Россия

В российском городе третьеклассник поджег военкомат

Shot: во Владивостоке задержали третьеклассника за поджог территории военкомата

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Ученик третьего класса устроил поджог на территории военкомата во Владивостоке. Сбежать от правоохранителей ему не удалось, мальчика задержали, сообщает Telegram-канал Shot.

Своей целью восьмилетний россиянин выбрал гараж, расположенный на территории военного комиссариата. Пламя потухло без посторонней помощи, внутри постройки обгорела мебель, никто не пострадал.

Полицейским школьник заявил, что просто решил побаловаться. По данным Shot, у ребенка диагностировано замедленное психическое развитие.

В результате административный протокол составили на 41-летнюю мать третьеклассника по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что жителя Бурятии, который бросил в здание военкомата коктейль Молотова, приговорили к 13 годам лишения свободы. Его действия, направленные на дезорганизацию деятельности военного комиссариата, расценили как террористический акт.

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