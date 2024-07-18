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16:20, 18 июля 2024Мир

Во Франции захотели «убить» ЕС

Филиппо призвал «убить» ЕС из-за бойкотирования инициативы Орбана по Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал «убить» Европейский союз (ЕС) из-за бойкотирования инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

Филиппо подчеркнул, что ЕС «должен оказаться на свалке истории» из-за того, что сообщество фактически стало организатором бойкота венгерского председательства в Совете ЕС и усилий Орбана по урегулированию украинского конфликта.

«Давайте убьем ЕС, который нарушает здесь свои собственные договоры и который хочет втянуть нас на безумный путь войны», — написал политик.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

После этого Европейская комиссия (ЕК) тайно призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии. По данным Politico, таким образом ЕК намерена указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».

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      Лина Пивоварова
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